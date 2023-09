(SZ) Von manchen Leuten glaubt man gar nicht, dass sie nicht so heißen, wie sie heißen. Zum Beispiel heißt Max Moor, der Kulturmann vom Kulturfernsehen, in Wirklichkeit Dieter Moor. Vermutlich gefiel Dieter Moor die klangliche Nähe zu Dieter Nuhr nicht, der natürlich und wirklich Dieter Nuhr heißt. Denn hätte er sich den Namen ausgedacht, wären alle Wortspiele und eingeklammerten Augenzwinkereien nu(h)r künstlicher Krampf. Es ist gar nicht klar, ob man das mit Max und Dieter verraten darf, hinterher ist das Deadnaming und man steht blöd da. Ohnehin gilt ja auch nicht erst seit der Ampel, dass man sich - mit ein bisschen Bürokram - seinen Namen durchaus aussuchen kann, wenn einem der alte nicht gefällt. Man könnte zum Beispiel heiraten und den Namen der Frau annehmen, wenn der besser klingt als der eigene. Umgekehrt gilt das natürlich auch, genauso wie es für gleichgeschlechtliche Paare machbar ist, niemand muss so heißen, wie er heißt. Der einstmals berühmte, heute ein klein wenig in Vergessenheit geratene Regisseur Axel von Ambesser hat seine Lebenserinnerung unter den Titel "Nimm einen Namen mit A." gesetzt. Ambesser hieß eigentlich Axel von Österreich. Österreich ist ziemlich weit unten, Ambesser eher oben im Alphabet, das ist der ganze Witz dabei.