(SZ) Bekanntlich ist vieles, was der Mensch sagt, nicht zwingend deckungsgleich mit dem, was er denkt. Sagt die Chefin nach dem Meeting dem Angestellten, sie werde seine wertvollen Anregungen in die weiteren Beratungen einfließen lassen, ist damit vielleicht eher gemeint: So weit kommt's noch, du alter Depp. Er wiederum wird sich für das gute und motivierende Gespräch bedanken, bei sich aber denken: Keine Ahnung, aber total beratungsresistent, die Despotin. Teilt der Regierungssprecher den zur Pressekonferenz geladenen Hauptstadtjournalisten mit, der Herr Bundeskanzler freue sich auf ihre Fragen, mag der Herr Bundeskanzler sich selbst sagen: Meine einzige Freude hier wird sein, keine der einfältigen Fragen zu beantworten, mit denen mich diese Nasen immerfort behelligen.