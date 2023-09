(SZ) Die Ars moriendi wird nur ungern ins Deutsche übersetzt, erstens, weil ein lateinischer Terminus in jedem Fall um einiges prickelnder ist als ein deutscher, und zweitens, weil sich der deutsche Begriff Kunst des Sterbens respektive Sterbekunst ganz danach anhört, als müsste man ihm eine Triggerwarnung mit auf den Weg geben: "Vorsicht! Könnte Ihnen die Stimmung verderben!" oder so ähnlich. In der Tat stirbt niemand gern, und da die Theologen auch das wissen, haben sie die Ars moriendi geadelt, indem sie ihr als Pendant die Ars vivendi beigesellten, die Kunst des richtigen Lebens. Zusammen bilden die zwei Künste ein sinnreiches Mobile, das im Idealfall gut ausbalanciert ist und sich "artig", wie Goethe sagen würde, im Wind der Lebenszeit um sich selber dreht. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben, und wie sie sich gegenseitig bedingen, erinnert an den Reklamespruch, mit dem die Marke SEL einst für ihr Salz warb: "Sagt ja zum Meer, sagt ja zu SEL!"