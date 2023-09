Notizen aus der Provinz: Warum das Rathaus des kleinen Oldenburg in Holstein auf den Dienstwagen des großen Oldenburg in Niedersachsen gelandet ist.

(SZ) Überall auf der Welt gibt es Städte, die genauso oder ziemlich ähnlich heißen wie Städte anderswo auf der Welt. Man muss aufpassen, sonst landet man dort, wo man nie hinwollte. Das amerikanische Ehepaars Sandy Valdivieso und Triet Vo hatte einmal geplant, einen Freund in der senegalesischen Hauptstadt Dakar zu besuchen, landete aber in Dhaka in Bangladesch. Sicher, jeder Mensch kann sich mal verbuchen. Aber man fragt sich bei solchen Storys, ob nicht im weiteren Reiseprozess eine Kurskorrektur doch noch möglich gewesen wäre. Wird einem Passagier, der nach Dakar will, spätestens beim Warten am Abflug-Gate nicht klar, dass es die Mitreisenden woandershin zieht, reden die Leute denn gar nicht mehr miteinander? Es ist, wie alles, eine Frage der Kommunikation: Als eine Frau mit sächsischem Akzent ein Ticket nach Porto kaufen wollte, sprach sie das Reiseziel so weich aus, dass ihr ein Flugschein nach Bordeaux ausgestellt wurde.