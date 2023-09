(SZ) Der Dandy Mr. Flip war 1909 eine Art Luis Rubiales der Stummfilmzeit, im Gegensatz zu diesem aber erfreulicherweise eine Kunstfigur. Diese handelt sich bei ihren übergriffigen Annäherungsversuchen an darüber wenig erbaute junge Frauen diverse Blessuren ein. Zu den milderen, indes nicht weniger erfolgreichen Formen des - wie man bei der Bundeswehr sagen würde - Einwirkens auf den Gegner, hier also auf Mr. Flip, gehörte die Torte, welche ihm eine Konditorin ins Gesicht schmierte. Es war ein großer Moment der noch jungen Filmkunst. Wie weit diese schöne Tradition in die Geschichte zurückgeht, bleibt dagegen ein Desiderat der Forschung. Bedauerlicherweise definiert Heyses Handwörterbuch von 1849 die Torte zwar als "plattes Gebäck von Zuckerteige", unterlässt aber jeden Hinweis auf den Tortenwurf. Frankreichs Königin Marie-Antoinette, Gattin Ludwigs XVI., hätte sich glücklich schätzen können, wäre ihr das ergrimmte Volk nur per geschmissener Torte aus der Versailler Schlossküche nahe gerückt. Zu ihrem Nachteil wollten sich die Revolutionäre, als sie die Guillotine schärften, aber gut daran erinnern, dass die Regentin auf die Klage hin, die Armen hätten kein Brot mehr, geantwortet habe: "Sie sollen Kuchen essen."