(SZ) Früher hieß es ja immer, wir hätten die Welt nur geliehen. Unklar blieb dabei bloß, von wem wir die Welt geliehen haben, ob es eine Leihgebühr gab, wer sie erheben darf. Man wusste im Prinzip nicht einmal, wie lange die Leihdauer war und wann man die Welt an wen zurückzugeben hatte. Wenn man es juristisch betrachtete, war unser Verhältnis zur Welt eine rechtliche Scheinabmachung, denn es gab keinen Vertrag und keine verbindlichen Richtlinien. Nicht einmal Kleingedrucktes gab es. Was wir sonst so an Verträgen vorliegen hatten, betraf eher uns selbst: der Generationenvertrag wurde von Oma, Opa und uns unterschrieben und war so lange gültig, bis wir den ollen Bungalow in Bielefeld geerbt hatten. Was die Welt betrifft, so ist dort ja, wenn es man es genau nimmt, auch Bielefeld zu finden, wenn auch mit einigen Mühen. Wenn man so will, ist Bielefeld das Kleingedruckte in unserem bisherigen Vertrag mit der Welt. Aber es geht, Entschuldigung, eigentlich und wirklich um etwas ganz anderes, vor allem um etwas Größeres.