Alle Welt fragt sich, ob Dietmar Woidke beim Brandenburg-Tag in Finsterwalde singen wird. Es gibt manches, was dafür spricht, aber auch kritische Töne sind zu hören.

(SZ) Wird Dietmar Woidke (SPD) am Samstag bei der Eröffnung des Brandenburg-Tages in Finsterwalde singen? Noch steht die Antwort des Ministerpräsidenten aus. Klar ist, dass bei dieser zweitägigen Feier des Bundeslandes, die alle zwei Jahre in wechselnden Städten stattfindet, sehr viel gesungen werden wird, denn Finsterwalde nennt sich die Sängerstadt. Als Wahrzeichen prangen vier singende Herren im Stil der Comedian Harmonists auf der Webseite. Wer das für eine billige PR-Aktion hält, der weiß nicht, dass die sängerischen Qualitäten der Finsterwalder seit 2013 mit Erlaubnis des brandenburgischen Innenministeriums auf dem Ortsschild verkündet werden dürfen. Und auf der Homepage heißt es "Willkommen in der einzigen Sängerstadt Deutschlands". Finsterwalde wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts berühmt durch das Lied: "Wir sind die Sänger von Finsterwalde".