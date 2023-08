Xabi Alonso dachte nur an Ottensen, jetzt denkt er nur an Darmstadt. Oder denkt er vielleicht doch heimlich auch an Llanfairpwllgwyngyll?

(SZ) Im Gegensatz zu seinem Landsmann Luis Rubiales konnte man dem Fußballtrainer Xabi Alonso zuletzt nicht vorwerfen, er wäre mit dem Kopf woanders. "Ich denke an Ottensen", sagte Alonso, als er vor dem Pokalspiel seines Vereins Bayer Leverkusen gegen einen Regionalligisten gefragt wurde, ob er gerne für Real Madrid arbeiten würde. Und als selbiger Alonso am Wochenende nun auf den übernächsten Spieltag und die Partie beim FC Bayern angesprochen wurde, sagte er mit Blick auf den nächsten: "Ich denke nur an Darmstadt". Man muss ihm das glauben und weiß doch nicht, wie sich das wohl anfühlt, an nichts zu denken außer an Darmstadt. Vielleicht muss man Alonso einfach wörtlich verstehen, vielleicht könnte er dieser Tage an einem brennenden Haus vorbeigehen und zwei Straßen weiter ausgeraubt werden, vielleicht könnte daheim dann ein betrunkener Elefant auf der Couch sitzen und seine Frau im Garten Einrad fahren und Alonso würde durchgängig und noch abends im Bett immer nur das Eine im Kopf haben - Darmstadt.