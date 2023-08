(SZ) Viele Menschen in diesem Land empören sich mit solcher Leidenschaft, dass die Empörung zu einem festen Gestus geronnen ist. Meistens gilt sie dem, was andere sagen und was der eigenen Meinung nicht entspricht, worin Linke eine Delegitimierung des kritischen Diskurses erblicken und Rechte einen Beleg dafür, wie wenig die Meinungsfreiheit in diesem System noch gilt. In beiden Lagern wird Meinungsfreiheit als ein Grundrecht begriffen, mit keinen anderen Meinungen mehr als der eigenen behelligt zu werden. Und da die anderen ständig irgendetwas sagen, schreiben oder twittern, nährt sich die Empörung davon wie ein Hecht in einem Teich voller fetter Karpfen; allerdings ist der Hecht verglichen mit den Empört-sein-Wollenden ein ausgeglichener und zufriedener Geselle.