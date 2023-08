(SZ) Früher war es der Beifahrer, der den Herrn oder die Dame am Steuer mit kritischen Kommentaren zum Fahrstil nervte, heute ist es das Auto selbst. Ständig hat es was zu meckern. Mal fiept es wie ein durchgeknallter Wecker, weil man nicht angeschnallt ist, mal protestiert es gegen das immer lustige Manöver, dem vorausfahrenden Schleicher mit einem Stoßstangen-Stupser Dampf zu machen, und unablässig schreibt es dem Fahrer vor, welchen Gang er einlegen soll. Natürlich beißt das Vehikel da auf Granit, denn der freie Bürger lässt sich von niemandem bevormunden, auch nicht von seinem Auto, bei dem es sich zweifelsohne um eine Persönlichkeit von Rang handelt. Das aber zählt nicht, sobald auf dem Display der "Eco-Tipp" aufploppt und fordert, bei Tempo 200 in den fünften Gang zu schalten. In diesem Moment gibt der freie Bürger erst recht Gas, und zwar im dritten. Fahrer aber, die noch mit ADAC-mäßiger Leidenschaft am Lenkrad sitzen, schalten den Eco-Modus, der angeblich Sprit spart und die Umwelt schont, gleich aus. Klimaschutz ist schon okay, aber bitte nicht im Auto. Da sei Wissing vor.