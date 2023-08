(SZ) Der Fußballnationalspieler Jonas Hofmann, 31, stammt aus der geisteswissenschaftlichen Metropole Heidelberg, wurde aber kein Philosoph. Das ist nicht automatisch ein Grund, nervös zu werden. Schließlich lehrte Adorno in der fußballerischen Metropole Frankfurt und startete trotzdem keine Karriere als Fußballprofi. Das ändert freilich nichts daran, dass sich der Mensch gegen die heimatliche Prägung behaupten muss. Und den kleinen Jonas traf es auf dem Gebiet der frühkindlichen Vorbestimmung gleich doppelt hart: Er stammt aus einer Handballerfamilie. Großvater Erwin, Mutter Birgit und Vater Harald gingen dieser feinmotorischen Sportart nach, Jonas aber entschied sich dafür, seine Hände mit wichtigeren Aufgaben zu beschäftigen als einem Wurf aufs Tor. Ob das ein Akt der Auflehnung war, ist unklar, aber nun hat Jonas Hofmann angedeutet, was kontroverse Konstellationen in ihm auslösen können. Weil er am Wochenende mit seinem neuen Verein Bayer Leverkusen zum ersten Mal bei seinem alten Klub Borussia Mönchengladbach antreten muss, hat er gesagt, er kehre mit gemischten Gefühlen zurück.