Es gibt jetzt ein Bratwurstmuseum, und das ist gut so. Denn nach und nach werden viele unserer schlechten und zugleich so schönen Lebensgewohnheiten reif für das Museum sein.

(SZ) Der Anfang der Wurst liegt geschichtlich im Dunkeln. Möglicherweise war man bereits im antiken Griechenland auf den Geschmack gekommen, zumindest besang Homer in der Odyssee eine BBQ-Party, bei der ein "Ziegenmagen, mit Fett und Blute gefüllet" über dem Feuer gewendet wird. Seither wurstelt sich die Wurst so durch die Jahrhunderte. Überliefert ist die urkundliche Erwähnung eines Wursteinkaufs eines Arnstädter Klosters am 20. Januar 1404. Knapp 620 Jahre später ist nicht allein in Arnstädt der Konsum von Schnitzel, Schinken und eben Wurst auf ein Rekordtief gesunken, und als dann vor einigen Wochen auch noch die völlig woke gewordene Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre Verzehrempfehlungen deutlich abspeckte, fuhr der bayerische Vize-Hanswurst Hubert Aiwanger von den Freien Wählern so sehr aus der Pelle, dass er bedrohlich zähnefletschend die Direktive ans Volk tweetete: "Esst Fleisch!"