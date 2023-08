Glücklicherweise, jedenfalls aus Sicht der Männer, gibt es noch kein seriöses Ranking darüber, wer was am häufigsten vergisst. Gegenüber den Frauen würden die Männer bös abschneiden. Denn wer ist es denn, der all die Ladekabel und Eheringe in Hotelzimmern liegen lässt, grundsätzlich (und von wem wohl?) an den Geburtstag der eigenen Eltern erinnert werden muss und nicht daran denkt, den angebundenen Hund vor dem Supermarkt wieder mitzunehmen? Wer ließ auf dem Weg zur Hochzeitsreise versehentlich die neue Gemahlin in der Autobahnraststätte zurück, wie einst in Bayern geschehen?