(SZ) Achtung, nachfolgender Text könnte verstörend wirken und ist nichts für schwache Nerven. Einige Zeilen sind geeignet, dass sich Leser und Leserinnen unwohl fühlen und in extremen Fällen einen Safe Space aufsuchen müssen. Also da gibt es zum Beispiel einen Songtext - und jetzt sollten wirklich nur noch Erwachsene über 60 weiterlesen - , der zur Melodie von Udo Jürgens' "Es wird Nacht, Señorita" eine außereheliche Liebesnacht schildert, an deren Ende der Mann zur Frau sagt: "Steh jetzt auf und mach Kaffee. Oder kannst du das auch nicht?" Ja, das ist frauenfeindlich und sexistisch, so etwas sagen anständige Männer allenfalls in den eigenen vier Wänden. Aber damals, in den Siebzigern, hat man darüber gelacht, das belegen Fernsehaufnahmen. Und einen Shitstorm - mangels Internet hätten die Empörten zu analogem Material greifen müssen - gab es auch nicht. Ein Rätsel, wie diese Gesellschaft überleben konnte.