(SZ) Wenn es in "Wilhelm Meisters Wanderjahren" heißt, man sei "bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden" gegangen, kann man sich leicht ausrechnen, was Sven Plöger, hätte es ihn seinerzeit schon gegeben, am Abend davor in den "Tagesthemen" als Prognose präsentiert hätte. "Liebe Caren", hätte er zu Caren Miosga gesagt, "wir erwarten einen strahlenden, aber nicht allzu heißen Tag, einen Tag wie geschaffen zum Wandern in, wie Goethe das nennt, reich abwechselnden Gegenden." Und Caren Miosga hätte "Danke, lieber Sven!" gesagt und hinzugefügt, dass dann also mit Kaiserwetter zu rechnen sei. Schönes bis schönstes Wetter nannte man nämlich einst "Kaiserwetter", was von den einen auf Kaiser Franz Joseph I. von Österreich zurückgeführt wird, an dessen Geburtstag, dem 18. August, strahlender Sonnenschein zu herrschen pflegte. Andere berufen sich auf den deutschen Kaiser Wilhelm II., dessen öffentliche Auftritte ebenfalls bei schönstem Wetter stattgefunden haben sollen - ein Muster, das später auch für das "Führerwetter" in Anspruch genommen wurde.