(SZ) In diesen Tagen sind wieder die Ritter der Fliegenpatsche unterwegs. Entschlossene Männer zumeist, die, selbst wenn sie mit dem Gedanken spielen, gegen alle Diätvernunft noch ein zweites Stück Apfeltorte mit Sahne auf ihren Teller zu ziehen, einen Ausdruck im Gesicht tragen, der nicht von dieser Wirbeltierwelt ist. Bei Großwildjägern wird man diesen flackernden unsteten Blick nicht sehen. Elefanten oder Löwen fliegen nicht in unberechenbaren Zickzackbahnen durchs Zimmer und wollen auch kein Stück vom Apfelkuchen. Fliegen-, Mücken- und Wespenjäger erkennt man hingegen nicht nur am handelsüblichen Jagdinstrument (wahlweise Elektroschockgeräte), das sie im Anschlag halten wie einen Toast mit Stiel, sondern vor allem an den irre hin und her zuckenden Kopfbewegungen. Nur so können sie sofort einen Landepunkt auf Reichweitentauglichkeit überprüfen im Sinne der Patschformel: Zack gleich Schnell mal Kraft geteilt durch schreckhafte Sitznachbarn und zerbrechliches Porzellan.