(SZ) Im Buch der Friesen steht geschrieben: Der Friese trinkt wenig, aber dafür oft - und dann viel. Es liegt also nahe, dass die vorübergehend außerfriesische Licht- und Leuchtturmgestalt Otto im Sortiment ihres Souvenirhandels auch einen "original Sektkühler aus dem Hause von und zu Habsucht" führt. Zwar ist dieser Sektkühler streng genommen nur ein übel zugerichteter und nachträglich bemalter Blecheimer. Aber das passt erstens doch gut zur Philosophie des Verkäufers, der in einer sehr freien Fortschreibung Friedrich Nietzsches erklärt, "wohl dem, der eine Heimat hat, die Heimat macht den Dümmsten satt. / Solang es den Touristen gibt, der meine Souvenirs so liebt". Und zweitens gibt es in der Welt noch weit abseitigere Andenken, wie etwa jenen Teller, den Peter Altmaier einst in einem Souvenirshop in Washington kaufte, und zwar nur deswegen, weil in seinem Rand der erste Satz der Doktorarbeit Karl-Theodor zu Guttenbergs eingraviert stand: E pluribus unum, aus vielen eines. (Wenn man vom Herren von und zu Guttenberg nur eines in Erinnerung behalten möchte, dann doch diesen Satz, der nicht nur kunstvoll kryptisch die Methode des Autors unmittelbar beschrieb, sondern der natürlich für sich auch schon abgeschrieben war, nämlich aus der FAZ.)