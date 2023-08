(SZ) Jeden Morgen dieselben düsteren Gedanken im Halbschlaf, jeden Morgen die bange Frage, ob die Welt draußen noch da ist - oder genauer gesagt: ob Deutschland noch da ist. Das ist keineswegs sicher, denn das Land, da sind sich Millionen Experten im Internet einig, steht am Abgrund, sofern es sich nicht schon im freien Fall ins Bodenlose befindet. Die Zeichen des Untergangs sind überdeutlich: Klimaschützer bringen den Verkehr zum Erliegen, Bären, Wölfe und als Wildschwein verkleidete Löwen stehlen Campingurlaubern die Bratwurst, und jeden Moment könnte Habeck vor der Tür stehen, um unbescholtenen Bürgern eine Zwangswärmepumpe einzubauen. Und dann noch die Fußballerinnen: Statt Weltmeister zu werden, wie man es als gebührenzahlender Fernsehzuschauer erwarten darf, scheitern sie an Ländern, die das Kaiserreich nicht mal als Kolonien gewollt hätte. Kein Tag ohne neue Hiobsbotschaft, die den Deutschen den Schlaf und die Freude an ihrer Gasheizung raubt. Die Stimmung ist mies, so mies, dass Pessimisten in Verzückung geraten.