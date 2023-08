(SZ) Jetzt, da so viele mit großem Hallo aufhören, möchte man selbst am liebsten auch aufhören oder zumindest schon einmal darüber nachdenken, wann man mit dem Aufhören anfangen sollte. Der professionelle Aufhörer (schöner: Aufhörende) kündigt sein Aufhören auf dem Höhepunkt seiner Karriere an. Zu diesem Zeitpunkt interessiert es nämlich viele Leute, warum dieser erfolgreiche Mensch allen Ernstes ans Aufhören denkt. Manche berühmte Menschen sagen jedem, der es nicht hören möchte, sie dächten noch lange nicht ans Aufhören. Das sind oft Leute, von denen man dachte, sie seien längst gestorben. Von Thomas Gottschalk dachte man immer, es sei eigentlich egal, ob er einmal im Jahr "Wetten, dass ..?" moderiert oder jedes Wochenende, weil sich an ihn sogar Leute erinnern, die ihn das letzte Mal in den Achtzigern gesehen haben.