(SZ) Der Meisterdieb Johann Breitwieser war Mitglied der Diebesbruderschaft "Zur schwarzen Larve" und verhalf dieser zu Ruhm, weil vor seinen selbstgebauten Schweißbrennern kein Safe sicher war; 1917 gelang es ihm sogar, 80 000 Kronen aus dem Wiener Kriegsministerium zu stehlen. Bilbo Beutlin erleichterte tief in einer Höhle das Monster Gollum durch schmutzige Rätselspiel-Tricks um den Meisterring. Ein nicht unbekanntes Online-Lexikon definiert den Meisterdieb als "meist männlich, zwischen 40 und 55 Jahren alt, gutaussehend, charmant, wohlhabend, ein weltgewandter Gentleman, der ein Doppelleben führt". Dies ist nicht nur unfair gegenüber den Meisterdiebinnen, die ausweislich Nancy Sinatras Song "Summerwine" ("She took my silver spurs, a dollar and a dime") an Begabung keinesfalls zurückstehen, sondern wird auch den beiden vorgenannten Herren nicht gerecht. Breitwieser stammte aus der Wiener Gosse, und selbst seine Larven-Brüder hätten ihn eher nicht als charmant oder gar gutaussehend bezeichnet. Über Bilbo Beutlin vom Volk der Hobbits muss man diesbezüglich nicht weiter diskutieren.