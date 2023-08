Das Streiflicht

(SZ) Es gibt noch Bereiche, die von Gender- und Diversitäts-Debatten kein bisschen berührt werden. Wo also, vereinfacht gesprochen, der Mann noch Mann sein darf. Der Mann darf, zum Beispiel, in der Nachrichtensprache sinnbildlich ein kranker Mann sein beziehungsweise: er darf einer bleiben. Zur Jahrtausendwende widmete das britische Magazin The Economist den Deutschen und ihrer Volkwirtschaft eine Titelgeschichte. "The sick man of the Euro" hieß sie, was damals einigermaßen frei und trotzdem präzise übersetzt wurde mit: "Der kranke Mann Europas". Manchmal schreiben Journalisten tatsächlich für die Ewigkeit, oder sie schreiben ewig voneinander ab, denn die Zeile "Der kranke Mann Europas" wurde ein Klassiker, vergleichbar der Überschriften-Legende "Wir sind Papst" aus der Bild-Zeitung. Papst sind "wir" nun aber schon lange nicht mehr. Allerdings sind "wir" offenbar inzwischen wirtschaftlich wieder derart in Schieflage geraten, dass zuletzt das angegilbte Bild vom kranken Mann Europas erneut aus der Kiste gewirbelt ist. Sprache: so wandelbar und gleichzeitig so beständig.