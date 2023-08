(SZ) Am Anfang war das Wort. "Bayernkraft!" Von Markus Söder den bösen Mächten dieser Welt, also dem auf Besuch weilenden Cem Özdemir, diese Woche von majestätischen Alpenhöhen entgegengeschleudert. Aber zuerst die guten Nachrichten. Marokko ist im Achtelfinale der Frauenfußball-WM. Deutschland plant die Digitalisierung. Lionel Messi spielt jetzt in Flieder. Oder ist es Altrosa? Wladimir Putin ist nicht länger der einzige G-20-Führer, der noch zu haben ist: Kanadas Premier Justin Trudeau teilte auf Instagram mit, er und seine Ehefrau hätten "viele bedeutungsvolle" Gespräche geführt, was auf Kanadisch offenbar heißt: Man hat sich getrennt, aber irgendwie trotzdem noch lieb.