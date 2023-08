(SZ) Um Gentrifizierung in einem frühen Stadium zu erkennen, muss man auf ein paar Symptome achten. Die Eisdiele gegenüber verkauft seit Kurzem die Sorten Erdnuss-Bretzel und Feige-Ziegenmilch. Straßenfeste werden neuerdings untersagt, da zu laut. Fast jede und jeder trägt goldene Birkenstocks. Bis auf die Bauherren von "Living Isar", "Legat Living" und wie die Penthouse-Brennpunkte deutscher Großstädte alle heißen, die in weißen Sneakern um das nächste Objekt pirschen und über Materialkosten schimpfen. Vor den bis zur Seelenlosigkeit entkernten Wohnungen stehen keine Schuhe, das ist verboten. Fußmatten sind geduldet. "Willkommen" wirkt basic, bodenständig. Der Aufdruck "Carpe Diem" stellt klar, dass man es hier mit Leistungsträgern zu tun hat, die sich das Living an der Isar echt verdient haben. Und dann gibt es angelehnt an ein Theaterstück von Jean-Paul Sartre den bildschönen Fußabtreter mit den Worten, L'enfer, c'est les autres, die Hölle sind die anderen. Das ist unumwunden, herrlich gemein.