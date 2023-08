Warum die Weisheiten alter Herren so gesucht sind, obwohl es immer wieder beklagenswerte Ausnahmen gibt - wie jenen Mann, der behauptet, Peter Ramsauer zu sein.

(SZ) Diese Kolumne ist jederzeit bereit, den Herrn in den besten Jahren zu verteidigen gegen Neid und Missgunst, die sich äußern in unerfreulichen Etiketten wie jenen vom alten Grantler oder dem bösen, alten, weißen Mann. Derlei ist sehr ungerecht. Bekanntlich sind Herren jenseits der Pensionsgrenze gestählt durch die Herausforderungen und Gefahren eines erfolgreichen Berufslebens. Voller Geduld und Güte betrachten sie die Bemühungen der Jüngeren, den Ansprüchen des Lebens gerecht zu werden. Gern lässt ein Herr alter Schule sie teilhaben an seinem erfahrungssatten Wissen und ist mit Rat zur Stelle, wenn sie sich wieder mal aus juvenilem Überschwang irgendwo bös hineinmanövriert haben. Man ist ja schließlich Gentleman und lässt andere die eigene Überlegenheit unter gar keinen Umständen spüren.