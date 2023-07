(SZ) Macht man eigentlich nicht: etwas in den Raum stellen. Das gilt als verpönt unter Sprachpuristen. Obwohl einem das neue Sofa schon fehlen würde, hätte man es nicht gestern dahin gestellt. Weniger fehlen würde einem vielleicht der Merz, Friedrich. Der aber steht nun auch im Raum. Sagte zumindest eine anonyme "Parteifreundin" der SZ: Merz stehe da "akut", und zwar als "Frage" (Kann er Kanzler?). Tatsächlich kann man sich den langen Merz gut vorstellen, wie er, im Profil, im Gegenlicht, das schlaksige Fragezeichen gibt, dem Karl Valentin nicht unähnlich, der auch oft obenherum so kurvig im Raum stand. In der Backstube "Fröhlich" zum Beispiel, wo Valentin sich einmal den Buchstaben B backen ließ, "20 Zentimeter hoch, zehn Zentimeter breit", mit Zuckerguss, und ihn an Ort und Stelle verspeiste. Seither fehlt den Stämmen südlich der Donau das B, was sie mehr oder weniger achselzuckend hinnahmen, weil die anderen Buchstaben ja noch da waren, und für "CSU" und "Heizhammer!" reichte das allemal.