(SZ) Auch wenn es nicht explizit in der Verfassung steht, entspricht das Herrschaftsmodell der Vereinigten Staaten in etwa dem der Heiligen Dreifaltigkeit. Über zwei Jahrhunderte hinweg hat sich eingebürgert, dass die Führungsriege im Weißen Haus aus drei Persönlichkeiten besteht: dem Präsidenten (immer ein Mann), der First Lady und dem First Dog. Der oberste Hund des Landes, der, wie im Fall des moralisch nicht immer trittsicheren Bill Clinton, auch mal eine Katze sein kann, fungiert dabei nicht nur als all american Alphatier, dem seine Artgenossen bei existenziellen Fragen wie "Vegan oder Fleisch?" zu folgen haben, sondern er sorgt auch dafür, dass noch der fieseste Präsident sympathisch rüberkommt. Apropos: Trump hatte keinen First Dog, vermutlich weil er überzeugt ist, selbst der größte Kläffer aller Zeiten zu sein. Anders Barack Obama, dessen Portugiesischer Wasserhund Bo sogar PR-Auftritte in Fernsehshows übernahm. Noch eindrucksvoller war die Präsidentschaft der Spanielhündin Millie, die nicht nur ein millionenmal verkauftes Buch schrieb, sondern, wie ihr Herrchen George Bush senior verriet, auch viel von Außenpolitik verstand. Leider hat Bush zu wenig auf sie gehört.