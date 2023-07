(SZ) Was wäre aus Rufus Beck geworden, gäbe es Harry Potter nicht? Das ist eine hypothetische Frage, aber vermutlich wäre Rufus Beck dann in vielen interessanten deutschen Filmen zu sehen; er müsste viel Zeit am Set totschlagen und Texte aus exquisiten deutschen Drehbüchern auswendig lernen. Das alles bleibt Rufus Beck deshalb erspart, weil er das geradezu fürstliche Recht besitzt, die "Harry Potter"-Romane von Joanne K. Rowling als Hörbücher einzulesen. Aus dieser schönen, nun schon Jahre dauernden Sprecherarbeit ist, so scheint es, ein inniges Verhältnis zwischen dem bärtigen Schauspieler und dem bebrillten Zauberlehrling entstanden. Vielleicht sogar, aber das lässt sich nur vermuten, eine Verbindung, die der eines Vater zu seinem Sohn ähnlich ist. Denn immerhin denkt Rufus Beck darüber nach, was aus Harry Potter geworden wäre, lebte er nicht in Little Whinging, soondern, sagen wir, in Kleinmachnow. Er wäre, aber das kann Rufus Beck natürlich auch nur vermuten, ein Klimaaktivist geworden. Rufus Becks Mutmaßung fußt auf der Kenntnis, dass Harry Potter ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden besitzt.