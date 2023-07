(SZ) Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, vor der vertraulichen Sitzung unserer CDU-Arbeitsgruppe Grundwerte möchte ich vorab einige strategische Erwägungen anstellen. Für die Zusammenkunft haben wir übrigens einen Termin finden können, an dem meine lieben Freunde und Mitstreiter Hendrik Wüst, Daniel Günther und Markus Söder bedauerlicherweise verhindert sind. Aber lassen Sie mich zur Sache kommen. Der politische Gegner, allen voran die Volksbelehrer und Regulierer von den Grünen, unterstellt mir als Vorsitzendem der Christlich Demokratischen Union allen Ernstes, an das Tabu zu rühren, niemals mit der AfD zusammenzuarbeiten. Da kann man sehen, wie böswillig diese Leute sind, die den hart arbeitenden kleinen Mann am liebsten per Vorschrift zwingen würden, seine Frau - und ich betone: eine Frau, die er ordentlich geheiratet hat - mit Gendersternchen anzusprechen. Von dem aber, was ich zur AfD sagte und nicht so gemeint habe, wie ich es gemeint habe, habe ich nichts zurückzunehmen.