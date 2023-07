(SZ) In diesen Wochen kommt es in jedem Bundesland zu einem kalendarisch eigentlich unmöglichen Ereignis. Wenn mit der Übergabe der Zeugnisse die Ferienzeit beginnt, fallen ein gefürchteter Trauertag und ein ersehnter Feiertag zusammen. Für nicht wenige Schülerinnen und Schüler findet zwar der Trauertag nicht statt, weil die Zeugnisse ihnen eine Bestätigung ihrer vielfältigen Begabungen überbringen. Für viele andere aber haben frühere Schüler-Generationen mit dem Ausdruck "Giftzettel mit Geisterschrift" die ultimative Profilbeschreibung für Zeugnisse geliefert. Das kündet einerseits von einer pubertären Weltsicht, ist aber auch bewundernswert präzis; was anderes als Geister sind Wesen, die sagen müssen: "Du tendierst oft zur Zwei minus, aber die Entwicklung der letzten Wochen spricht doch für eine glatte Vier!"?