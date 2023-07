(SZ) Man muss schon einmal fragen dürfen, wie es sein kann, dass ein solches Tier in Deutschland ausgerechnet in einer Region auftaucht, wo es nun wirklich nicht hingehört. Es ist ja nicht so, dass man nicht wüsste, wie sich dieses wilde Tier in seiner natürlichen Umgebung verhält, das weiß man aus der Sendung mit der Maus. Aber keiner kann verbindlich voraussagen, was das Tier tun wird, sobald es in ein Umfeld gerät, das ihm gänzlich fremd ist. Kaum jemand dürfte zudem wissen, wie es auf die Menschen reagiert, die dort morgens zur Arbeit rasen, ihre Kinder in die Kita (falls die nicht wegen Personalmangels geschlossen ist) oder in die Schule bringen (sofern die Lehrer nicht streiken). Und was geschieht, wenn jemand unachtsam seiner Wege geht und plötzlich dieses unglaubliche Tier vor einem steht? Bislang konnte noch kein Experte, kein Tierverhaltensforscher, kein Zoologe, kein Veterinärmediziner verbindlich erläutern, welche Reaktion die angemessene ist und ob man sich flach auf den Boden legen oder wie eine junge Grünen-Abgeordnete im Bundestag davontanzen soll. Natürlich ist es für die Haruspexe unter uns auch ein Festival der Allegorien und der vielsagenden Zeichenhaftigkeit, dass ausgerechnet jetzt, da der Sommer uns im Griff und das Parlament Ferien hat, der Basstölpel in Bayern gesichtet worden ist.