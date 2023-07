Keine Mordserie ist so nachhaltig spannend wie die von Whitechapel. Jetzt hat aber jemand wirklich herausgefunden, wie Jack the Ripper wirklich hieß. Oder kommt da noch was?

(SZ) Man hat es kaum zu hoffen gewagt, und doch ist es wahr: Es gibt einen neuen Jack the Ripper. Sorry, in der Aufregung war das unklar formuliert, also noch mal: Die Ripper-Forschung ist mal wieder fündig geworden. Sie weiß jetzt, wer der Mann war, der zwischen April 1888 und Februar 1891 im Londoner Stadtteil Whitechapel fünf Frauen die Kehle durchgeschnitten und sie grauenvoll verstümmelt hat. Dies herauszufinden ist eine detektivische Topleistung, da darf man ruhig mal den Bowler ziehen. Andererseits: Beim Whitechapel-Mörder ist das schon oft gelungen. Alle Frauen und Männer, die um 1890 in London lebten, sind mindestens einmal als der einzig wahre Jack the Ripper identifiziert worden. Auch Prinz Albert Victor, der Enkel der Queen Victoria, war verdächtig, ebenso der Alice-im-Wunderland-Autor Lewis Carroll, dessen Geschöpfe wie der verrückte Hutmacher oder die Grinsekatze ja tatsächlich etwas Zwielichtiges haben. Nicht mehr zu überblicken ist die Menge der sonstigen Jack-the-Ripper-Kandidaten, unter ihnen ein russischer Arzt, ein schwuler Lehrer, ein krimineller Ire, ein deutschstämmiger Maler und ja, auch eine Frau. Wie man sieht, legt die Ripper-Forschung Wert auf Diversität.