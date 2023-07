(SZ) Wer Carsten Linnemann bis kurz vor der Sommerpause nicht kannte, dürfte ihn jetzt im Schnellverfahren kennengelernt haben. Carsten Linnemann ist der neue CDU-Generalsekretär. Er unterscheidet sich vom alten Generalsekretär, er hieß Mario Czaja, durch den Umstand, dass Linnemann genau einen Tag gebraucht hat, um komplett auf Sendung zu sein, während Czaja ein Amtsjahr lang eigentlich niemandem aufgefallen war. Ein Tag, das ist offensichtlich das Linnemann'sche Wirkungszeitmaß, in welchem Dinge vonstatten gehen sollten, die der gebeutelten alten Bundesrepublik ein wenig Selbstwertgefühl zurückbringen sollen. Zum Beispiel möchte Carsten Linnemann, dass Männer, die in Schwimmbädern mittags ultraschlechtes Benehmen an den Tag legen, bereits am Abend vor ihrem Richter sitzen. In der Rechtsprechung nennt man diese Form der Eile ein beschleunigtes Verfahren. Im Jargon der sehr bald hochgenervten Amtsrichter wird man demnächst von toxischer Linnemannerei sprechen. Denn Carsten Linnemann dürfte für jeden Richter, der künftig am Abend ein halbes Dutzend Freibadpöbler in schlabberigen Schwimmhosen vor sich stehen hat, als das gelten, was man früher in der alten Bundesrepublik eine Stressbacke genannt hat.