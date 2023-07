Das Streiflicht

(SZ) Am 1. April 2004 war der Berliner Zeitung sowieso schon nach Aprilscherzhaftigkeit zumute, und da an diesem Tag außerdem Milan Kundera seinen 75. Geburtstag hatte, widmete man ihm den Jux. Es handelte sich dabei um eine klangassoziative Fortführung seines Romantitels "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", um eine Art Veitstanz der literarischen Anspielung. Die Sause begann ganz konservativ und physikalisch sinnvoll mit der "unerträglichen Leichtigkeit des Steins", kam über die "unzulängliche Seifigkeit des Weins" auf die kryptische, in der Bibel nirgendwo zu belegende "unberechtigte Weichlichkeit des Kains" und gipfelte in dem Satz "Das unkaputtbare Streifenkleid ist meins". Nicht jede Zeitung begeht den 1. April mit so feinem Futter für "die unzerbrechliche Heiterkeit von Heinz".