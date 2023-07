(SZ) Dass der Name alles andere als Schall und Rauch ist, zeigt sich in besonders überzeugender Weise beim Liebeszauber. Wie jeder Internet-User weiß, funktioniert die rosarote Magie am besten, wenn man den eigenen Namen sowie den Namen der Zielperson, beispielsweise Brad oder Beyoncé, auf einen Zettel schreibt, drumherum ein Herz malt und das Papier in der Flamme einer roten Kerze verbrennt. Schon nach wenigen Tagen wird Brad, verliebt bis runter zum Schnürsenkel, vor der Tür stehen. Gleiches gilt für Beyoncé. Entscheidend für den Erfolg ist der Name, und dass er richtig geschrieben wird, damit nicht der Falsche auftaucht. Überhaupt kämen die Menschen schlecht zurecht, wenn nicht jeder einen Namen hätte, mit dem ihn der Mitmensch ansprechen kann, etwa im Falle einer Beschimpfung. Darüber hinaus dient der Name der Identität und der Selbstvergewisserung. Es fühlt sich gleich viel besser an, wenn man vor dem Spiegel stehend sagen kann: "Das bin ich! Der Markus! Ein toller Hecht!"