(SZ) Wer es noch nicht in seinen literarischen Kalender geschrieben hat: Heute ist John-Sinclair-Tag. "Der Geisterjäger" wird an diesem 13. Juli 50 Jahre alt. Sei 1973 ist er in 2300 Fällen zum Einsatz gekommen. Seine Fans wissen das zu schätzen, wie die Gesamtauflage von 250 Millionen Exemplaren beweist, und sein Schöpfer Helmut Rellergerd, 78, weiß, wie einträglich es ist, sich Woche für Woche eine neue Horrorgeschichte für diese legendäre Serie auszudenken. Rellergerds Nachbarn in Bergisch-Gladbach wissen allerdings nicht, dass, sofern beim Helmut noch Licht brennt, wieder eine Geschichte entsteht, die den Titel "Voodoo in Dortmund" oder "Im Nachtclub der Vampire" tragen wird. Rellergerd schreibt unter dem Pseudonym Jason Dark, was die Düsterheit der düsteren Geschichten ein weiteres Mal verdüstern soll.