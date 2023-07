Das Streiflicht

(SZ) Wenn Wörterbücher den Purzelbaum auf "sich aufbäumen und dann purzeln" zurückführen, kommen sie der menschheitsgeschichtlichen Wahrheit näher, als ihnen vielleicht bewusst ist. Eine der schlüssigsten Quellen über die Herkunft des Purzelbaums bietet der "Don Quijote". Darin disputiert Sancho Pansa mit dem Vetter über Fragen wie die, wer sich als Erster am Kopf gekratzt habe, nämlich Adam, und wer den ersten Purzelbaum geschlagen habe. Sancho zufolge war es Luzifer, denn "als man ihn aus dem Himmel hinausstieß oder hinabstürzte, schlug er lauter Purzelbäume, bis er in den höllischen Abgrund hinabpurzelte". Und warum musste er in die Hölle purzeln? Weil er sich gegen Gott aufgebäumt hatte. Dies zum Hintergrund einer Leibesübung, die nach einer Studie der Barmer Krankenkasse von vielen Kindern nicht mehr beherrscht wird, und das, obwohl sie - die Übung, nicht die Barmer - auf so lustige Zweitnamen wie Kalabums, Kopsibolter und Kisselköpper hört.