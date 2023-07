Das Streiflicht

Die Entschuldigung ist eine hochwertige Kulturtechnik. Allerdings gibt es Vorgänge, wie zum Beispiel kürzlich an der Wand des Kolosseums in Rom, die unverzeihlich bleiben sollten.

(SZ) Wie viel eine Entschuldigung wert ist, hängt auch immer vom jeweiligen Kulturkreis ab. Kein französischer Metro-Pendler wird einem den spitzen Ellenbogen gekonnt in den Solarplexus treiben, um schneller zum Zug zu gelangen, ohne dabei ein höfliches "Pardon" zu heucheln. Ob der andere geneigt ist, diese Entschuldigung anzunehmen, interessiert den Verursacher der Pein nicht weiter. Im Gegensatz zu seinem nach Luft ringenden Opfer hat er den Waggon bereits erreicht und rauscht davon, einem mehrgängigen Menü im Marais entgegen. Na ja, vielleicht dieser Tage eher zu einem Selbstverteidigungskurs. Mancherorts in Fernasien gilt eine ausgefeilte öffentliche Selbstbezichtigung als angemessene Reaktion auf wirkliche oder vermeintliche Überschreitungen der guten Sitten. Es gibt keinen Grund, sich darüber zu erheben. In westlichen Gesellschaften, speziell in deren in virtuelle Welten abgedriftetem Teil, gilt eine Entschuldigung wenig, und sei sie noch so demütig und eilfertig erfolgt, sofern der oder die Schuldige ein als falsch geltendes Wort benutzt oder als kulturelle Aneignung abgeurteilte Rasta-Locken getragen hat.