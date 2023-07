Das Streiflicht

In Frankreich herrscht gerade viel Unruhe wegen eines Katers, der aus Mangel an Empathie vom Zug überrollt wurde. Ihm widerfuhr nun posthume Gerechtigkeit.

(SZ) Wenn man in diesen bewegten Tagen etwas von den Franzosen lernen kann, dann dies: Selbst in einer hochbrenzligen Gesamtlage, die wieder allen Seitengöttinnen der stolzen Marianne ein einhelliges "Huch" entfahren lässt, gilt das Herz der Nation einem Einzelwesen, sogar wenn es sich dabei um eine Katze handelt. Es geht um den Pariser Kater Neko, der am 2. Januar dieses Jahres in der Gare de Montparnasse aus seiner Transporttasche sprang und im Angesicht des menschenbefüllten Bahnhofs einen derartigen Schrecken bekam, dass er unter den nächsten Zug der glorreichen Staatsbahn SNCF rutschte. Neko hatte zwei Besitzerinnen, Georgia und Melaïna, deren Liebe und Angst sie zum Bahnhofsvorsteher trieb mit der flehentlichen Bitte, den Zug nicht anfahren zu lassen, denn es galt ja, das Leben Nekos zu retten. Die Bahngesellschaft bedauerte und ließ den Zug anfahren - ein Vorgang, der nicht nur den erst vierjährigen Kater in zwei unversöhnliche Hälften teilte, sondern auch das französische Volk in Neko-Freunde und SNCF-Sympathisanten.