Das Streiflicht

(SZ) In seiner Festrede auf die neue Mehrzweckhalle von Bad Hausen schildert Gerhard Polt, was Bad Hausen darüber hinaus noch zu bieten hat, nämlich Freizeitaktivitäten wie Mushroom Searching, Original Candlelight Brotzeiting und Fresh Air Snapping. Das sind Themen, die schon bei dem frühen Singer/Songwriter Franz Schubert ansatzweise mitschwingen und das Storytelling seiner Nummern so irgendwie tight rüberkommen lassen. Das Storytelling selber gibt es schon lange, wenn auch nicht unter dieser Bezeichnung. Dahinter verbirgt sich die Methode, relevante Informationen narrativ, also erzählend, weiterzugeben. Im Narrativ vom Rotkäppchen zum Beispiel verbreiten die Storyteller Jacob und Wilhelm Grimm die Information, dass man bei Schadwölfen gar nicht vorsichtig genug sein kann. Dieser Effekt wird gerne auch Storytellingfaktor genannt.