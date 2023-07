Das Streiflicht

(SZ) Es gibt so viele Fragen. Wenn man eher verzagt als zuversichtlich in die Welt blickt, könnte man sogar meinen, es gäbe mehr Fragen als Antworten. Warum der Mensch Nacht für Nacht schlafen muss, kann die Wissenschaft zum Beispiel nur mutmaßen, und auf welche Signale hin eine Vogelformation am Himmel Gestalt und Richtung wechselt, ist in der Ornithologie längst nicht mit letzter Sicherheit ausgedeutet. Niemand außer vielleicht Britta Ernst weiß, warum Olaf Scholz im Anzug in ein Flugzeug einsteigt und Stunden später im T-Shirt wieder aussteigt. Niemand, nicht einmal Markus Söder weiß dagegen, ob Hubert Aiwanger eine Figur von Karl May ist und wie der Schauspieler heißt, der ihn verkörpert. Wenn man über einen langen Zeitraum hinweg die Antwort auf eine bestimmte Frage entbehrt, verliert man das Interesse an der Sache und legt sich womöglich selbst eine Antwort zurecht. Und mit dieser selbst ausgedachten Lösung gestaltet man dann wesentliche Bereiche des Alltags aus. Zum Beispiel stellen sehr viele Leute den Ketchup nicht in den Kühlschrank, weil ihnen niemand die Frage beantwortet hat, ob man Ketchup im Kühlschrank aufbewahren oder ob man ihn einfach zu den anderen Gewürzen in den Küchenschrank stellen soll.