Das Streiflicht

(SZ) Das bestimmende Accessoire im öffentlichen Raum ist seit einiger Zeit der Kopfhörer. Mal wird er getragen in Übergrößen und mit angriffslustigem Design - solchen Leuten ist dann grundsätzlich alles zuzutrauen, auch dass sie an der Schwanthalerhöhe gerade noch rechtzeitig aufspringen, um für die Fortsetzung ihrer Reise von der U5 in einen Kampfjet umsteigen. Durchzusetzen scheint sich bei einer Mehrheit der Nutzer allerdings die Variante des Kopfhörers als kleiner weißer Pömpel, dessen längliches Ende aus dem Ohr herausragt und dort verblüffend unvermittelt endet. Nach innen leisten selbst diese kleinen Pömpel Gewaltiges. Die Menschheit hat sich hier mal wieder in der ihr eigenen Art zugleich über- als auch untertroffen. Sie hat zunächst also winzige, nur wenige Gramm schwere Wunderwerke erfunden, die funkgesteuert und sekundenschnell das menschliche Gehör mit Millionen schönster Melodien versorgen können - und dieselbe Menschheit nimmt damit aber auch in Kauf, dass eine so faszinierende wie komplexe Technik von ihresgleichen dafür genutzt wird, Mallorca-Schlager zu hören oder, Himmel, einen Podcast mit Gabor Steingart.