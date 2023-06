Die Abkürzung "KI" für künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Was sagen der Inselstaat Kiribati und die chemische Verbindung Kaliumiodid dazu?

(SZ) Zu Beginn dieser Woche reisten nach Informationen der "Streiflicht"-Redaktion hochkarätige Gäste aus aller Welt zu einer geheimen Konferenz auf den pazifischen Inselstaat Kiribati. An dem Treffen soll neben einem Kilo Kaliumiodid, vier Konfidenzintervallen sowie einer noch schwerer zu schätzenden Zahl von Vertretern der Kommunistischen Internationalen auch Kaiser Karl I. von Österreich teilgenommen haben. Thema der Konferenz waren den Recherchen zufolge die rasante Verbreitung künstlicher Intelligenz und daraus folgende Bedrohungen für alles andere, von dem bisher die Rede gewesen sein konnte, wenn jemand "KI" sagte. In einer gemeinsam vorgetragenen Keynote warnten ein Kreditinstitut und der Kanzerogenitätsindex vor einer weiteren Zunahme der Prominenz der Abkürzung KI für künstliche Intelligenz. Eine solche KI, die nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Teilnehmer ebenfalls anwesend war, wies die Bedenken zurück. Von der wachsenden Präsenz der Abkürzung als solcher profitierten letztlich auch sämtliche anderen KIs. Es sei sogar so, sagte die KI, dass infolge von Flüchtigkeitsfehlern zusätzlich IKs profitierten. Eine diesbezügliche Bitte um Stellungnahme bei der Interkristallinen Korrosion sowie dem Branchenverband der Industriekaufleute blieb bis Redaktionsschluss ohne Antwort.