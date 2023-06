(SZ) Zu den kulturellen Missverständnissen, die aus bestem Willen geschehen, gehört der Irrglaube mancher Oktoberfest-Besucher, man müsse die Mass in einem Zug oder jedenfalls so schnell als irgend möglich hinunterstürzen, um die Gefühle der bayerischen Menschen sowie deren Traditionen zu achten. Dieser Irrglaube kann dazu führen, dass man sich beim Verlassen der Trinkstätte wie auf einer Höllenfahrt durch die Geisterbahn nebenan fühlt, obwohl man dieselbe gar nicht betreten hat. Unberührt von solchen Misslichkeiten bleiben dem Anschein nach nur unsere australischen Gäste. Jedenfalls lassen sie sich auf ihren Kampfruf "Down down" hin auch von gestählten niederbayerischen Stammtischrunden nur mit größter Mühe übertreffen. Kulturhistorisch spricht man von "ex trinken" oder auch "auf ex trinken"; denn der Duden weiß, dass der Vorsilbe ex die gleichlautende Präposition aus dem Griechischen zugrunde liegt, die so viel wie aus und heraus bedeutet. Selten ist klassisches Bildungsgut so fein in die Alltagssprache eingegangen, denn beim Ex-Trinken ist das Bier ja nachher aus dem Glas heraus und aus, sodass ein neues zu ordern ist.