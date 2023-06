(SZ) Wenn man als Kind gefragt wurde, was willst du denn mal werden, kam die Antwort meistens sehr schnell. Jungen sagten: Polizist oder Feuerwehrmann! Nur Mozart, Goethe und Shakespeare haben schon als Dreijähriger gesagt: Genie! Die Mädchen sagten: Olympiasiegerin im Dressurreiten oder Allgemeinmedizinerin. Und das ging ebenfalls völlig in Ordnung. Später wurde die Sache komplizierter. Da lautete die Frage, in der Regel von ausgemachten Quälgeistern und Schlaumeiern ausgegeben: Wie lautet eigentlich dein Lebensziel? Mancher von uns überlegt bis heute, was er damals hätte sagen sollen, etwas, das über "stets ein vorbildlicher Feuerwehrmann sein" hinausgeht. Aber selbst die, denen sofort eine anspruchsvolle Antwort eingefallen ist, überlegen, ebenfalls bis heute, ob die Antworten "gesund bleiben", "nicht zu viele Schulden hinterlassen" oder "nicht öfter als zwei Mal geschieden werden" wirklich die Klasse haben, um damit beim 80. Geburtstag die Generation Enkel zu beeindrucken.