(SZ) Hubert Aiwanger hat soeben erklärt, er lasse sich von niemandem mundtot machen. Das ist stark, das ist kämpferisch, hier spricht unser Mann; jedenfalls wenn man von der Petitesse absieht, dass gar niemand versucht hat, Hubert Aiwanger mundtot zu machen. Gegnern, die es gar nicht gibt, mit der Attitude eines todesmutigen Gladiators im Circus Maximus entgegenzutreten, ist derzeit eine interessante Debattenform. Als Erfinder darf Thilo Sarrazin gelten, der seine Behauptung, man dürfe in diesem Land seine Meinung nicht mehr frei sagen, öfter wiederholt hat, als es Sterne am Himmel gibt, damit Bücher füllte und Talkshows im Akkord bestritt. Dieses Geschäftsmodell war so erfolgreich, dass es ungezählte Nachahmer fand. Wer etwas Törichtes laut genug in die Welt hinaus bläst, wird früher oder später auf Widerspruch stoßen oder auf Leute, die entgegen: Hey, wenn ihr eure Meinung nicht mehr ganz offen sagen könntet, würdet ihr darüber ja gar nicht jammern können. Sobald dieser Zeitpunkt gekommen ist, beginnt das vorgeplante Zetern.