Das Streiflicht

(SZ) Die Welt der Logistik von Briefen und Paketen steckt voller Wunder, aber so richtig los geht der Spaß erst, wenn die Zustellung einmal nicht gelingt. So kommt es vor, dass man abends heimkehrt, durch die Erwerbsarbeit einmal mehr befreit von der Hoffnung auf Sinnstiftung oder wenigstens Abenteuer im eigenen Leben - und dass dort zwar weder die herbeigesehnte Büchersendung auf einen wartet noch die gerade erst bestellten sieben Kisten Chianti classico, deren Lieferung für den Vormittag angekündigt worden war; sondern dass stattdessen eben nur ein gelbes Kärtchen aus dem Briefkasten flattert, darauf der Satz: "Ihr Paket wurde bei Ihrem Wunschnachbarn abgegeben." Während man nun schnaufend Stufe für Stufe in den vierten Stock nimmt, vorbei an den Müllers, die immer so laut sind, und den Reimers, die nie grüßen, und den Schüttlers, deren Fahrräder schon wieder die Kellertür blockieren, bleibt genügend Zeit, dem geheimnisvollen Satz mit dem Wunschnachbarn auf der Karte nachzuhängen und sich also zu fragen: Was hat mein Paket denn bitte bei Billie Eilish in Los Angeles zu suchen?