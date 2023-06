Das Streiflicht

(SZ) "Ha già scherzato, er hat schon wieder Scherze gemacht." So Professor Sergio Alfieri von der Gemelli-Klinik, der an Papst Franziskus eben eine Laparotomie vorgenommen hat, und das Aufatmen, das nach dieser Mitteilung durch die Katholische Kirche ging, war auch für Un- und Andersgläubige deutlich hörbar. Ha già scherzato! Man hatte es nach dem Abgang des in solchen Sachen eher gebremsten Papstes Benedikt ja hocherfreut zur Kenntnis genommen, dass Franziskus von robusterem Zuschnitt war und von seinem manchmal etwas erratischen Regierungsstil mit Witzen abzulenken verstand. Weltbekannt wurde sein Bonmot, dass ihm und seinem launenhaften Knie mit etwas Tequila schon sehr geholfen wäre.