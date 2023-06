Das Streiflicht

(SZ) Wer die Waage erfunden hat, weiß niemand, nicht einmal Markus Söder, der sonst alles, was in der Welt passiert, ohne nachzudenken erklären kann. Der Erfinder muss ein kluger, weitblickender Mensch gewesen sein, also kommt Söder wieder nicht infrage. Die Waage brachte Gerechtigkeit in den Tauschhandel, weshalb schon die alten Ägypter im Geschäftsverkehr zur Balkenwaage griffen, einem Hightech-Tool aus Seil und Balken. Wenn es etwa galt, eine Mumie gegen einen Kamelschinken zu tauschen, hängte man die Mumie ans linke Ende des Balkens und den Schinken ans rechte. Herrschte Gleichgewicht, kam der Deal zustande. Auch der Prophet Jeremia, so lässt uns die Bibel wissen, wog beim Kauf eines Ackers "das Silber auf der Waage ab, alles nach Gesetz und Vorschrift". Vermutlich handelte es sich dabei um Bauerwartungsland. Als Prophet wird Jeremia gewusst haben, wo sich eine Investition lohnte.