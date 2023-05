Das Streiflicht

(SZ) Am Anfang jeder guten Geschichte steht eine Frage. Ob das gut gehen wird da vorne, mit dem Schiff und dem Eisberg? Woher kommen schon wieder diese unruhigen Träume, und, ähm, warum habe ich plötzlich so viele dünne Beinchen? Oder, ganz klassisch: Womit wird der Hamburger Sportverein alle überraschen, wie genau wird es ihm in diesem Jahr gelingen, am Ende ganz knapp doch wieder nicht in die Fußballbundesliga der Männer aufzusteigen? Einen Teil der Antwort auf diese Frage kennt die geneigte Öffentlichkeit seit dem Pfingstwochenende. Und sollte jetzt jemand aufstöhnen, boah, nicht schon wieder Fußball, da wird immer so entsetzlich viel Wind gemacht um etwas völlig Nebensächliches - dann sind darauf zwei Dinge zu sagen: Ja, viel Wind um fast nichts, exakt so lautet weiterhin das schöne Produktversprechen. Und nein, um Fußball soll es hier gar nicht gehen.