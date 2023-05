(SZ) Man kann ja über Ron DeSantis denken, was man mag, aber leicht hat er es zuletzt nicht gehabt. In Kiew und Warschau sprach Präsident Joe Biden zur freien Welt; in Florida zankte sich der Republikaner, der den Präsidenten gern ablösen möchte, mit Disney World herum, weil die sein Bashing sexueller Minderheiten nicht so großartig finden. Die Bekanntgabe der Präsidentschaftskandidatur von DeSantis via Twitter wirkte dann so holprig, als hätte die Deutsche Telekom die nötigen Kabel verlegt oder sei, wie es hierzulande gute Sitte ist, zum Einrichten des Internetanschlusses gar nicht erst erschienen. Und als sei das alles nicht genug, erschien neulich auch noch Andreas Scheuer zu Besuch.